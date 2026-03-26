Песков назвал ложью сообщения о близком мире с Украиной до событий вокруг Ирана
Информация о том что, урегулирование украинского конфликта было близко в феврале, но Москва утратила интерес после событий вокруг Ирана является недостоверной. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг соответствующее заявление, комментируя статью в The New York Times.
«Нет, это абсолютно ложные измышления, не соответствующие действительности», — сказал Песков.
В материале американского издания утверждалось, что Россия якобы была готова к мирному соглашению, однако после развития ситуации на иранском направлении изменила свою позицию.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что каждый новый этап переговорного процесса по украинскому вопросу приближает стороны к поиску решения. В Кремле выразили надежду на сохранение посреднической роли Соединённых Штатов. По словам Пескова, такие консультации позволяют приблизиться к формуле урегулирования, которая в первую очередь учитывала бы интересы России.
