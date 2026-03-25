Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

25 марта, 10:03

Песков: Каждый раунд переговоров по Украине приближает решение конфликта

Обложка © Life.ru

Каждый раунд переговоров по Украине приближает стороны к возможному урегулированию. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. В Кремле также рассчитывают на продолжение посреднических усилий со стороны США.

«Наверное, каждый раунд состоявшихся переговоров — это шаг в сторону действительно нахождения формулы урегулирования, для нас — прежде всего, формулы учёта наших интересов», — сказал Песков.

Песков сравнил публикации по Ирану с «чехардой» вокруг Украины
Ранее представитель Кремля заявлял о продолжающихся контактах России и США по Украине. По его словам, взаимодействие между Москвой и Вашингтоном идёт по действующим каналам.

Александр Юнашев
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Дмитрий Песков
  • Мировая политика
  • Политика
