Песков: Каждый раунд переговоров по Украине приближает решение конфликта

Каждый раунд переговоров по Украине приближает стороны к возможному урегулированию. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. В Кремле также рассчитывают на продолжение посреднических усилий со стороны США.

«Наверное, каждый раунд состоявшихся переговоров — это шаг в сторону действительно нахождения формулы урегулирования, для нас — прежде всего, формулы учёта наших интересов», — сказал Песков.

Ранее представитель Кремля заявлял о продолжающихся контактах России и США по Украине. По его словам, взаимодействие между Москвой и Вашингтоном идёт по действующим каналам.