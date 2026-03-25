Песков сравнил публикации по Ирану с «чехардой» вокруг Украины

Дмитрий Песков заявил, что поток публикаций о ситуации вокруг Ирана напоминает «чехарду» в СМИ, которая ранее сопровождала сообщения о мирном плане США по Украине. Об этом он сказал, комментируя сообщения о якобы переданном Тегерану американском плане из 15 пунктов.

По словам представителя Кремля, сейчас вокруг Ближнего Востока появляется слишком много информации, и далеко не вся она соответствует действительности. Он подчеркнул, что без подтверждения из официальных источников делать выводы рано.

Песков отметил, что Москве неизвестно, насколько достоверны публикации о предложениях Вашингтона. Он добавил, что Тегеран такой информации российской стороне не передавал.

Поводом для комментария стала публикация о том, что США якобы направили Ирану через посредников план по прекращению конфликта, состоящий из 15 пунктов. О таком документе со ссылкой на источники писали западные и российские издания.