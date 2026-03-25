США передали Ирану план из 15 пунктов по прекращению конфликта

США направили Ирану план урегулирования конфликта, состоящий из 15 пунктов. Документ передали через посредника. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на представителей американской администрации.

По данным издания, посредником при передаче документа выступил Пакистан. При этом остаётся неясным, насколько широкому кругу иранского руководства направили предложения и рассматривает ли Тегеран этот план как основу для переговоров. Сообщается, что документ затрагивает ключевые вопросы, включая ракетную и ядерную программы Ирана. Также в нём отражены положения, связанные с обеспечением свободы судоходства.

Издание указывает, что инициатива направлена на снижение напряжённости на Ближнем Востоке. При этом официальной реакции иранской стороны на содержание предложений пока не последовало.

Ранее президент США сообщил о проведении контактов с Ираном по вопросу урегулирования ситуации на Ближнем Востоке. По его словам, переговоры носили конструктивный характер и продолжались в течение двух дней. Американская сторона также заявила о решении временно отложить возможные удары по объектам энергетической инфраструктуры Ирана. Речь шла о пятитидневной паузе, которую поручили реализовать Пентагону. В то же время Тегеран отверг факт прямых переговоров с Вашингтоном. Представитель МИД Ирана подчеркнул, что страна не вела диалог с США и передавала свою позицию исключительно через посредников.