Война на Ближнем Востоке
Владимир Путин
Великий пост

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 марта, 19:25

Трамп заявил, что Иран преподнёс ему «подарок», связанный с нефтью

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Американский президент Дональд Трамп заявил, что Иран преподнёс ему «подарок» в виде огромной суммы денег, связанный с нефтью и переговорами. При этом хозяин Белого дома не стал раскрывать, в чём именно заключался этот «жест».

«Они сделали кое-что вчера, что было удивительно. Они преподнесли нам подарок, и этот подарок прибыл сегодня. Это был очень большой подарок, огромная сумма денег, и я не скажу вам, что это за подарок, но это был очень значимый приз. Это не было связано с ядерным оружием, это было связано с нефтью и газом», — заявил республиканец.

По его словам, подарок является свидетельством того, что переговоры ведутся с правильными представителями иранской стороны.

Ранее Дональд Трамп рассказал, что переговоры с Ираном ведут вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Стив Уиткофф. Президент подчеркнул, что, по его данным, иранская сторона проявляет заинтересованность в достижении соглашения. По утверждению республиканца, Тегеран согласился на отказ от попыток получения ядерного оружия.

Тимур Хингеев
  • Новости
  • Дональд Трамп
  • Иран
  • США
  • Война на Ближнем Востоке
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar