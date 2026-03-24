24 марта, 17:28

Пентагон готовит 3000 десантников для Ближнего Востока — приказ на подходе

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Пентагон готовится перебросить 3000 десантников 82-й дивизии на Ближний Восток для операций против Ирана. Приказ ожидается в ближайшие часы, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на двух американских чиновников.

По данным издания, официальные лица подчёркивают, что прямое вторжение наземных войск в Иран ещё не утверждено. Однако, перемещение 82-й дивизии создаёт для президента США Дональда Трампа ряд потенциальных стратегических путей развития событий.

NYT: Кронпринц Саудовской Аравии уговаривает Трампа не прекращать войну с Ираном
NYT: Кронпринц Саудовской Аравии уговаривает Трампа не прекращать войну с Ираном

Ранее председатель иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф заявил, что объекты энергетической и топливной инфраструктуры по всему региону станут законными целями в случае ударов по электростанциям и инфраструктуре Ирана. Так он прокомментировал ультиматум Трампа о разблокировании Ормузского пролива.

Наталья Демьянова
