Угроза на угрозу: Иран парировал ультиматум Трампа по Ормузскому проливу

Председатель иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф заявил, что объекты энергетической и топливной инфраструктуры по всему региону станут законными целями в случае ударов по электростанциям и инфраструктуре Исламской Республики. Так он прокомментировал ультиматум президента США Дональда Трампа о разблокировании Ормузского пролива.

«Сразу после нанесения ударов по электростанциям и инфраструктуре нашей страны объекты критически важной инфраструктуры, а также энергетической и топливной инфраструктуры во всем регионе будут считаться законными целями», — написал он на своей странице в соцсети X.

Напомним, Дональд Трамп поставил руководству Ирана ультиматум: если в течение 48 часов Ормузский пролив не будет разблокирован, США начнут наносить удары по электроподстанциям в республике. Правда, в Штатах считают эти угрозы бессмысленными. По мнению экспертов, война на Ближнем Востоке вышла из подконтроля.