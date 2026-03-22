Война на Ближнем Востоке
Владимир Путин
Великий пост

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 марта, 00:34

Трамп пригрозил Ирану ударами по электростанциям из-за Ормузского пролива

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Lucas Parker

Президент США Дональд Трамп заявил, что если Иран в течение 48 часов не откроет Ормузский пролив, американские военные нанесут удары по иранским электростанциям. Соответствующее сообщение он опубликовал в своей соцсети Truth Social.

По словам Трампа, удар будет нанесён по различным объектам, начиная с самой крупной электростанции.

Иран ударил по Димоне в ответ на атаку на ядерный объект в Натанзе

Ранее министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что США и Израиль должны прекратить удары по территории Исламской Республики. Только после этого судоходство через пролив вернётся в норму. В Тегеране пояснили — пролив закрыт не для всех судов. Проход перекрыт лишь для кораблей США, Израиля и стран, которые оказывают им поддержку или предоставляют территорию для военных баз.

BannerImage
Артём Гапоненко
  • Новости
  • Дональд Трамп
  • США
  • Иран
  • Война на Ближнем Востоке
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar