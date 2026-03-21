Иран ударил по Димоне в ответ на атаку на ядерный объект в Натанзе

Иранские вооружённые силы нанесли ракетный удар по израильскому объекту в Димоне. Это ответная мера на атаку Израиля по ядерному объекту в Натанзе. Об этом сообщило иранское государственное телевидение.

«Иран нанёс удар по Димоне после вражеской атаки на ядерный объект в Натанзе», — говорится в сообщении телевидения исламской республики.

Очевидцы засняли момент падения ракеты на камеры. Атака разрушила здание. На месте загорелся пожар. В местных соцсетях появились видео якобы неудачной попытки перехвата ракеты. Информацию о пострадавших пока не предоставляют.