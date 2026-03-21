21 марта, 18:57

Иран ударил по Димоне в ответ на атаку на ядерный объект в Натанзе

Иранские вооружённые силы нанесли ракетный удар по израильскому объекту в Димоне. Это ответная мера на атаку Израиля по ядерному объекту в Натанзе. Об этом сообщило иранское государственное телевидение.

Иранский удар по Димоне. Видео © X / Tesla Dogs

«Иран нанёс удар по Димоне после вражеской атаки на ядерный объект в Натанзе», — говорится в сообщении телевидения исламской республики.

Очевидцы засняли момент падения ракеты на камеры. Атака разрушила здание. На месте загорелся пожар. В местных соцсетях появились видео якобы неудачной попытки перехвата ракеты. Информацию о пострадавших пока не предоставляют.

МАГАТЭ подтвердило повреждения на ядерном объекте Ирана в Натанзе

Напомним, утром 21 марта США и Израиль ударили по иранскому ядерному объекту в Натанзе. Специалисты Организации по ядерной энергетике Исламской Республики сразу провели замеры. Они не обнаружили распространения радиационного загрязнения. После этого Иран уведомил Международное агентство по атомной энергии об ударе США и Израиля по ядерному объекту в Натанзе.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage

Обложка © X / Tesla Dogs

Лия Мурадьян
