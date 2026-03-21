США и Израиль нанесли удар по ядерному объекту Ирана в Натанзе

США и Израиль нанесли удар по иранскому ядерному объекту в Натанзе. Об этом сообщило агентство Tasnim.

Атака была совершена утром 21 марта. Специалисты Организации по ядерной энергетике Исламской Республики оперативно провели замеры и не выявили распространения радиационного загрязнения. В ведомстве подчеркнули, что жизни и здоровью жителей окрестных районов ничего не угрожает.

Ранее стало известно, что Иран нанёс удар двумя баллистическими ракетами по американо-британской базе на острове Диего-Гарсия в Индийском океане — она находится почти в 4000 километров от иранских берегов. Американские военные предприняли попытку перехвата одной из ракет с использованием системы SM-3, однако результат остаётся неизвестным.