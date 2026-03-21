Война на Ближнем Востоке
Владимир Путин
Великий пост

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 марта, 09:47

США и Израиль нанесли удар по ядерному объекту Ирана в Натанзе

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mike Mareen

США и Израиль нанесли удар по иранскому ядерному объекту в Натанзе. Об этом сообщило агентство Tasnim.

Атака была совершена утром 21 марта. Специалисты Организации по ядерной энергетике Исламской Республики оперативно провели замеры и не выявили распространения радиационного загрязнения. В ведомстве подчеркнули, что жизни и здоровью жителей окрестных районов ничего не угрожает.

Два американских стратегических бомбардировщика B-52H летят в направлении Ирана
Ранее стало известно, что Иран нанёс удар двумя баллистическими ракетами по американо-британской базе на острове Диего-Гарсия в Индийском океане — она находится почти в 4000 километров от иранских берегов. Американские военные предприняли попытку перехвата одной из ракет с использованием системы SM-3, однако результат остаётся неизвестным.

Главное о конфликте на Ближнем Востоке — в специальном разделе Life.ru.

Юрий Лысенко
  • Новости
  • США
  • Израиль
  • Иран
  • Война на Ближнем Востоке
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar