21 марта, 06:36

Два американских стратегических бомбардировщика B-52H летят в направлении Ирана

Американский стратегический бомбардировщик B-52. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Robin Guess

С британской авиабазы вылетели два американских стратегических бомбардировщика B-52H, способных нести ядерное оружие. Сейчас они направляются в сторону Ирана. Об этом сообщает портал The Aviationist.

Самолёты поднялись с базы ВВС Великобритании в Фэрфорде. Конечная точка маршрута не раскрывается. Примерно час назад бомбардировщики находились в Средиземном море у южного побережья Сицилии и продолжали движение на восток.

Каждый бомбардировщик оснащён дюжиной крылатых ракет AGM-158 JASSM-ER, способных поражать цели на дальности до 900 километров. Данное вооружение может предназначаться для нанесения ударов по ключевым объектам Ирана, в первую очередь — по укреплённым местам хранения и пуска баллистических ракет, а также базам их размещения.

«Сел на мель»: Трамп нуждается в помощи РФ, чтобы выбраться из «капкана иранской войны»
Ранее верховный лидер Ирана аятолла Моджтаба Хаменеи заявил, что США ошиблись и увязли в войне, полагая, что Тегеран сдастся за пару дней. При этом Штаты не намерены успокаиваться, несмотря на свои неудачи. В Штатах считают, что президент Дональд Трамп озлоблен и ослеплён гневом.

BannerImage
Владимир Озеров
