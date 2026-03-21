Два американских стратегических бомбардировщика B-52H летят в направлении Ирана

С британской авиабазы вылетели два американских стратегических бомбардировщика B-52H, способных нести ядерное оружие. Сейчас они направляются в сторону Ирана. Об этом сообщает портал The Aviationist.

Самолёты поднялись с базы ВВС Великобритании в Фэрфорде. Конечная точка маршрута не раскрывается. Примерно час назад бомбардировщики находились в Средиземном море у южного побережья Сицилии и продолжали движение на восток.

Каждый бомбардировщик оснащён дюжиной крылатых ракет AGM-158 JASSM-ER, способных поражать цели на дальности до 900 километров. Данное вооружение может предназначаться для нанесения ударов по ключевым объектам Ирана, в первую очередь — по укреплённым местам хранения и пуска баллистических ракет, а также базам их размещения.