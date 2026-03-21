20 марта, 21:52

Трамп заявил, что не хочет прекращать огонь в Иране

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joey Sussman

США не рассматривают вероятность прекращения огня с Ираном. Об этом заявил президент США Дональд Трамп во время общения с журналистами в Белом доме, сообщает телеканал CNN.

«Мы можем вести диалог, но я не хочу прекращать огонь», — сказал американский лидер.

Трамп объяснил свою позицию военным превосходством Америки. По его словам, Иран потерял военно-морской флот, авиацию, радары, зенитную артиллерию и технику. Иранские военные руководители погибли на всех уровнях командования.

«Нельзя прекращать огонь, когда буквально уничтожаешь другую сторону», — добавил лидер США.

В тоже время Трамп отметил, что Штаты близки к достижению своих целей в Иране и рассматривают сокращение военных усилий на Ближнем Востоке.

Хаменеи: США и Израиль ошиблись, думая о крахе Ирана через 1-2 дня после атаки

Однако по данным американских СМИ, США изучают возможность переброски сухопутных войск в Иран. Военные прорабатывают логистику, ресурсы и условия для реализации такого сценария. Но окончательного решения Белый дом пока не принял.

BannerImage
Лия Мурадьян
