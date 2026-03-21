Трамп заявил, что не хочет прекращать огонь в Иране
США не рассматривают вероятность прекращения огня с Ираном. Об этом заявил президент США Дональд Трамп во время общения с журналистами в Белом доме, сообщает телеканал CNN.
«Мы можем вести диалог, но я не хочу прекращать огонь», — сказал американский лидер.
Трамп объяснил свою позицию военным превосходством Америки. По его словам, Иран потерял военно-морской флот, авиацию, радары, зенитную артиллерию и технику. Иранские военные руководители погибли на всех уровнях командования.
«Нельзя прекращать огонь, когда буквально уничтожаешь другую сторону», — добавил лидер США.
В тоже время Трамп отметил, что Штаты близки к достижению своих целей в Иране и рассматривают сокращение военных усилий на Ближнем Востоке.
Однако по данным американских СМИ, США изучают возможность переброски сухопутных войск в Иран. Военные прорабатывают логистику, ресурсы и условия для реализации такого сценария. Но окончательного решения Белый дом пока не принял.
