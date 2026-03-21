Война на Ближнем Востоке
Владимир Путин
Великий пост

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 марта, 21:15

План уже на столе: Пентагон разработал сценарий переброски сухопутных военных в Иран

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gorodenkoff

США прорабатывают сценарий переброски сухопутных войск в Иран. Как сообщает CBS News со ссылкой на источники, Пентагон уже подготовил детальный план на случай такого развития событий.

По данным телеканала, американские военные направили конкретные запросы, связанные с возможной операцией. Речь идёт о проработке логистики, ресурсов и условий, при которых такой шаг может быть реализован.

При этом окончательного решения в Вашингтоне пока нет. Источники отметили, что президент США Дональд Трамп рассматривает разные варианты действий, включая использование сухопутных сил, однако чётких условий для этого не обозначено.

В Белом доме подчеркнули, что текущая задача Пентагона – быть готовым к любому сценарию. Представитель американской администрации Кэролайн Ливитт заявила, что это не означает принятия решения о вводе войск.

Ранее Дональд Трамп прямо ответил на вопрос о возможной отправке военных в Иран. Он заявил, что сейчас таких планов нет и подобных приказов он не отдавал. При этом американский лидер добавил с характерной оговоркой, что если бы решение приняли, публично об этом бы и не сказали.

Юния Ларсон
  • Новости
  • США
  • Пентагон
  • Дональд Трамп
  • Война на Ближнем Востоке
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar