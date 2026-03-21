План уже на столе: Пентагон разработал сценарий переброски сухопутных военных в Иран

США прорабатывают сценарий переброски сухопутных войск в Иран. Как сообщает CBS News со ссылкой на источники, Пентагон уже подготовил детальный план на случай такого развития событий.

По данным телеканала, американские военные направили конкретные запросы, связанные с возможной операцией. Речь идёт о проработке логистики, ресурсов и условий, при которых такой шаг может быть реализован.

При этом окончательного решения в Вашингтоне пока нет. Источники отметили, что президент США Дональд Трамп рассматривает разные варианты действий, включая использование сухопутных сил, однако чётких условий для этого не обозначено.

В Белом доме подчеркнули, что текущая задача Пентагона – быть готовым к любому сценарию. Представитель американской администрации Кэролайн Ливитт заявила, что это не означает принятия решения о вводе войск.

Ранее Дональд Трамп прямо ответил на вопрос о возможной отправке военных в Иран. Он заявил, что сейчас таких планов нет и подобных приказов он не отдавал. При этом американский лидер добавил с характерной оговоркой, что если бы решение приняли, публично об этом бы и не сказали.