Трамп ответил на вопрос об отправке сухопутных войск в Иран

США не планируют направлять войска в Иран на текущий момент. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп в Белом доме.

«Нет, я никуда не направляю войска. Если бы я это делал, я бы точно вам не сказал, но я не направляю войска», — подчеркнул он.

Ранее Life.ru сообщал, что рейтинг Трампа по экономике из-за войны с Ираном упал до исторического минимума. Согласно исследованию, общий уровень одобрения деятельности президента составляет 38% и не изменился по сравнению с предыдущим опросом. Уровень неодобрения вырос на 1% — до 59%.