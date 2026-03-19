Трамп ответил на вопрос об отправке сухопутных войск в Иран
США не планируют направлять войска в Иран на текущий момент. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп в Белом доме.
«Нет, я никуда не направляю войска. Если бы я это делал, я бы точно вам не сказал, но я не направляю войска», — подчеркнул он.
Ранее Life.ru сообщал, что рейтинг Трампа по экономике из-за войны с Ираном упал до исторического минимума. Согласно исследованию, общий уровень одобрения деятельности президента составляет 38% и не изменился по сравнению с предыдущим опросом. Уровень неодобрения вырос на 1% — до 59%.
