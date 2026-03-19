Newsweek: Рейтинг Трампа по экономике упал до исторического минимума из-за войны с Ираном

Рейтинг одобрения президента США Дональда Трампа в вопросах экономики и стоимости жизни достиг нового исторического дна на фоне растущего беспокойства американцев из-за инфляции, вызванной войной с Ираном. Об этом сообщает Newsweek со ссылкой на свежий опрос Yahoo/YouGov.

Согласно исследованию, общий уровень одобрения деятельности президента составляет 38% и не изменился по сравнению с предыдущим опросом. Уровень неодобрения вырос на 1% — до 59%.

Наиболее тревожная ситуация сложилась в экономическом блоке. Рейтинг одобрения в сфере экономики упал до минус 29 — это самый низкий показатель за всю карьеру Трампа, даже хуже, чем в пик кризиса COVID-19 (после которого он проиграл выборы Джо Байдену).

Антирекорд зафиксирован и по вопросу стоимости жизни: уровень неодобрения составил 67%, а одобрения — лишь 26%.

Эксперты связывают падение рейтингов с военной эскалацией в Персидском заливе, которая спровоцировала резкий скачок цен на энергоносители и, как следствие, инфляционное давление на американскую экономику. Как отмечает Bloomberg, война с Ираном сжигает время, отпущенное Трампу на улучшение экономических показателей перед выборами.

Ранее Life.ru писал, что уволившийся в США чиновник ещё два года назад предсказал провал в войне с Ираном. В 2024 году Кент говорил, что возможная война с Ираном может оказаться кровопролитной и не привести к долгосрочным результатам.