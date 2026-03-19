Уволившийся в США чиновник ещё два года назад предсказал провал в войне с Ираном

Джо Кент, бывший глава Национального контртеррористического центра США, сегодня вновь подтвердил свою давнюю позицию относительно Ирана. В новом интервью Такеру Карлсону он повторил свои опасения, высказанные журналисту ещё два года назад, о том, что политика в отношении Ирана ошибочна, а потенциальный конфликт будет чрезвычайно сложным и продолжительным.

В 2024 году Кент говорил, что возможная война с Ираном может оказаться кровопролитной и не привести к долгосрочным результатам. По его оценке, даже при достижении краткосрочных военных успехов устойчивый эффект может отсутствовать из-за особенностей страны и её политической структуры.

В новом интервью он вновь заявил, что не считает Иран находящимся на пороге создания ядерного оружия и подверг сомнению аргументы, которые, по его словам, используются для обоснования конфликта. Кент также высказал ряд резонансных утверждений, связанных с внутриполитической ситуацией в США и общественными деятелями.

Кроме того, он поделился, что перед своей гибелью ему сказал консервативный активист Чарли Кирк. Общественник попросил Кента не ввязываться в войну с Ираном. Хоть он и продвигал эту версию в ФБР, но те его не слушали.

«А потом его внезапно публично убили, и нам не разрешали задавать никаких вопросов об этом. Нам не дали продолжить расследование. Есть вопросы, на которые не было ответов. Чарли находился под большим давлением со стороны многих про-израильских доноров. Мы знаем, что Чарли выступал перед Трампом против этой войны с Ираном», — заключил Кент.

Напомним, 17 марта директор Национального контртеррористического центра США Джо Кент покинул должность на фоне разногласий с проводимой политикой в отношении ситуации на Ближнем Востоке. Он отметил, что не может поддерживать текущий курс, связанный с вовлечённостью США в конфликт.