Война США и Ирана. Израиль бомбит Южный Парс, Иран поджигает НПЗ США в Катаре, Вашингтон признал фейк про ядерную бомбу Тегерана, 19 марта

19 марта, 10:08 Израиль подставил под удар Катар и Саудовскую Аравию после атаки на Южный Парс.

Израиль разбомбил Южный Парс: Трамп открестился от удара

Израиль атаковал газовое месторождение Южный Парс. Этот удар болезнен для Ирана. Здесь находится около половины суммарных запасов газа Ирана и почти 10% мировых. Кроме того, тут осуществляется добыча нефти. Месторождение характеризуется небольшой глубиной и близостью к берегу. Эти факторы создают низкую себестоимость продукта. В своё время российский Газпром участвовал в добыче полезных ископаемых.

Бывший посол США в Израиле Дэн Шапиро считает, что президент США Дональд Трамп знал о подготовке удара, хотя американский лидер утверждает, что его не предупреждали.

— Израиль, разгневанный тем, что произошло на Ближнем Востоке, яростно напал на крупный объект, известный как газовое месторождение Южный Парс в Иране. Пострадала относительно небольшая часть. Соединённые Штаты ничего не знали об этом конкретном нападении, — открестился от удара Дональд Трамп.

Ад в Рас-Лаффане: Иран атаковал НПЗ и производство СПГ

За атаку Южного Парса иранские власти подготовили ответ. Перед ударом по объектам они выпустили обращение, назвав свои цели.

— Эти объекты стали прямыми и законными целями и могут подвергнуться атаке в ближайшие часы. Поэтому все граждане, жители и работники должны немедленно покинуть эти районы и удалиться на безопасное расстояние, чтобы сохранить свою жизнь, — заявили в КСИР.

Множество пожаров зафиксировано в Рас-Лаффане. Фото © firms.modaps.eosdis.nasa.gov

В результате ответного ракетного удара пострадало одно из крупнейших производств сжиженного природного газа Рас-Лаффан. Здесь же находится нефтеперерабатывающий завод. Предприятия принадлежат QatarEnergy.

— Нашим вооружённым силам с Божьей помощью удалось сбить четыре баллистические ракеты, однако одна ракета упала в промышленном районе Рас-Лаффан, вызвав пожар — отчитались в Минобороны Катара.

Кроме удара по Рас-Лаффану, Иран атаковал нефтеперерабатывающий завод Samref в Саудовской Аравии. Он принадлежит нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco и американской нефтегазовой компании Exxon Mobil. По данным Reuters, серьёзных последствий от атаки нет.

Провал ЦАХАЛ: «Хезболла» жжёт танки Израиля

Армия обороны Израиля отчиталась о результатах своей деятельности против ливанской шиитской организации «Хезболла». За сутки ЦАХАЛ смогла уничтожить всего 20 человек.

— Армия обороны Израиля будет продолжать решительно действовать против террористической организации «Хезболла», которая решила вступить в войну и действовать под покровительством иранского террористического режима. Армия обороны Израиля не допустит причинения вреда израильским гражданским лицам, — говорится в сообщении ВС Израиля.

«Хезболла» проводила точечные операции. Им удалось уничтожить четыре танка «Меркава», а также нанести удар по скоплению израильских военных вблизи Раб-Талатина.

Скандал в США: Израиль втянул Вашингтон в войну фейком про бомбу

Уже бывший директор Национального контртеррористического центра США Джо Кент в разговоре с журналистом Такером Карлсоном рассказал, как Штаты оказались втянуты в войну на Ближнем Востоке. По его словам, Израиль был инициатором вооружённого конфликта, а в Вашингтоне знали, что Иран будет отвечать.

Взрывы в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. Видео © Telegram / SHOT

— Израиль почувствовал себя неприкосновенным и уверенным, что США будут вынуждены вступить в войну только ради него. Происходящее показывает, что существует лоббистская группа, которая целенаправленно втягивает нас в эту войну, — заявил Кент.

Также не было и ядерной угрозы. Разработка ядерного оружия запрещена в Иране религиозным документом.

— Этот указ действует с 2004 года и доступен общественности. Кроме того, у нас не было никаких разведданных, указывающих на то, что этот указ нарушался или что Иран собирался его отменить, — сказал Кент.

Экс-чиновник отметил, что израильские данные о действиях Иран проверяются разведкой США и чаще всего они не соответствуют действительности. Сам Кент ушёл со своего поста в знак протеста против войны на Ближнем Востоке. Теперь ФБР проверяет его слова на возможную утечку секретной информации.

Авторы Даниил Черных