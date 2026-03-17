Крупный чиновник в США подал в отставку, публично осудив войну против Ирана

Директор Национального контртеррористического центра США Джо Кент заявил об отставке на фоне ситуации на Ближнем Востоке. По его словам, решение связано с несогласием с текущей политикой. Об этом он написал на своей странице в соцсети X.

«Я не могу с чистой совестью поддерживать продолжающуюся войну в Иране. <...> Иран не представлял непосредственной угрозы для нашей страны, и очевидно, что мы начали эту войну под давлением Израиля и его влиятельного американского лобби», — заявил Кент.

Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи ранее отказался от предложений по деэскалации войны с США и Израилем, которые были переданы через посредников. Он провёл первую встречу по внешней политике после вступления в должность и занял на ней крайне жёсткую позицию.