В Иране 108 исторических памятников пострадали от атак США и Израиля

Иранское министерство культуры подвело итоги оценки урона, нанесённого объектам исторической значимости в результате военных действий со стороны Израиля и Соединённых Штатов. Согласно обнародованным данным, под удар попали 108 памятников, сообщает агентство Tamsim.

«Количество повреждённых исторических и культурных памятников в различных регионах Ирана в результате недавних военных атак США и сионистского режима достигло 108», — указано в тексте.

Как отметили в министерстве, самые серьёзные потери понесла столичная провинция — там повреждено 60 объектов культурного наследия. В Исфахане разрушения затронули 19 памятников, а в Курдистане — 12.