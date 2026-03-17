В Иране 108 исторических памятников пострадали от атак США и Израиля
Иранское министерство культуры подвело итоги оценки урона, нанесённого объектам исторической значимости в результате военных действий со стороны Израиля и Соединённых Штатов. Согласно обнародованным данным, под удар попали 108 памятников, сообщает агентство Tamsim.
«Количество повреждённых исторических и культурных памятников в различных регионах Ирана в результате недавних военных атак США и сионистского режима достигло 108», — указано в тексте.
Как отметили в министерстве, самые серьёзные потери понесла столичная провинция — там повреждено 60 объектов культурного наследия. В Исфахане разрушения затронули 19 памятников, а в Курдистане — 12.
Ранее сообщалось, что Трамп признал свою неготовность к не готов объявлению о победе в войне с Ираном. При этом американский лидер отметил, что США ведут переговоры с Тегераном, который «очень хочет заключить сделку». Позже американский министр энергетики Крис Райт сделал оптимистичное заявление о сроках ближневосточного конфликта. В интервью ABC News он сообщил, что всё закончится в ближайшие несколько недель.
