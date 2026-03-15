Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

15 марта, 15:05

В США назвали сроки окончания войны с Ираном

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Emanuele Mazzoni Photo

Американский министр энергетики Крис Райт сделал оптимистичное заявление о сроках ближневосточного конфликта. В интервью ABC News он сообщил, что всё закончится в ближайшие несколько недель.

По словам Райта, этот прогноз обязательно сбудется. Более того, он не исключил, что противостояние может завершиться даже раньше. Чиновник также пообещал, что после прекращения боевых действий восстановятся прерванные цепочки поставок, а цены на бензин пойдут вниз. Правда, тут же оговорился, что гарантировать этого не может.

Нефтяные компании США заработают $60 млрд на войне с Ираном
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что отказался заключать сделку с Ираном, поскольку предложенные условия его не устраивают. Он отметил, что Тегеран хочет договориться, но любые соглашения должны быть надёжными, а пока условия недостаточно хороши.

Анастасия Никонорова
