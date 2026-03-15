Нефтяные компании США заработают $60 млрд на войне с Ираном

Американские нефтяные компании могут заработать свыше 60 миллиардов долларов дополнительной прибыли, если цены на нефть сохранятся на фоне конфликта в Иране. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на данные инвестиционного банка Jefferies.

Аналитики подсчитали, что только в марте производители США получат дополнительно 5 миллиардов долларов благодаря росту котировок на 47%. Если средняя цена барреля в этом году составит 100 долларов, доход отрасли вырастет на 63,4 миллиарда.

«Соединённые Штаты — крупнейший в мире производитель нефти, с большим отрывом, поэтому, когда цены на нефть растут, мы зарабатываем много денег», — заявил президент Дональд Трамп на прошлой неделе, когда Brent превысила отметку в 100 долларов.

При этом, отмечает FT, крупные международные игроки — ExxonMobil, Chevron, BP, Shell и TotalEnergies — окажутся в сложной ситуации из-за активов в Персидском заливе и блокировки Ормузского пролива.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что США ослабили санкции на российскую нефть, пока не наладится ситуация на мировом энергетическом рынке. По его словам, после этого Вашингтон вновь вернёт свои ограничения.