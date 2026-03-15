Сопредседатель германской партии BSW (ранее — «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость») Амира Мохамед Али выступила с призывом возобновить импорт российской нефти по трубопроводу «Дружба» на НПЗ в городе Шведт на востоке ФРГ.

«Конечно, мы должны снова импортировать в Шведт по «Дружбе» выгодную по цене российскую нефть», — заявила она на партийном съезде в Шверине.

По её словам, это не только поддержит нефтеперерабатывающий завод, но и поможет снизить цены на топливо в стране. Мохамед Али также высказалась за возобновление поставок газа по «Северному потоку».

«В этом нуждается наша страна, и в этом нуждается наша экономика», — добавила сопредседатель германской партии BSW.

Ранее Life.ru писал, что решение Вашингтона о снятии санкций с российской нефти уже вызвало резкую реакцию в Киеве. Главарь Украины Владимир Зеленский заявил на пресс-конференции в Париже вместе с Эмманюэлем Макроном, что временное ослабление ограничений «точно не помогает миру». По его оценке, этот шаг может принести России до 10 миллиардов долларов дохода.