Трамп заявил, что США вернут санкции на российскую нефть после стабилизации рынка

США намерены восстановить санкции против российской нефти после того, как ситуация на мировом энергетическом рынке стабилизируется. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу NBC News.

По словам американского лидера, временное смягчение ограничений связано с резким ростом цен на энергоресурсы, вызванным конфликтом на Ближнем Востоке. Вашингтон рассчитывает, что рынок успокоится, после чего санкционная политика будет пересмотрена.

«Я хочу нефти для мира», — заявил Трамп, объясняя решение временно снять ограничения на операции по продаже российской нефти и нефтепродуктов.

При этом он подчеркнул, что введённые в 2022 году из-за конфликта на Украине ограничения не отменяются окончательно.

«Ограничения будут восстановлены, как только кризис завершится», — добавил Трамп.

Напомним, Министерство финансов США временно разрешило операции с российской нефтью и нефтепродуктами, загруженными на суда до 12 марта. Согласно генеральной лицензии Управления по контролю за иностранными активами (OFAC), такие сделки разрешены до 11 апреля.

Ранее Life.ru писал, что решение Вашингтона уже вызвало резкую реакцию в Киеве. Главарь Украины Владимир Зеленский заявил на пресс-конференции в Париже вместе с Эмманюэлем Макроном, что временное ослабление ограничений на российскую нефть «точно не помогает миру». По его оценке, этот шаг может принести России до 10 миллиардов долларов дохода.