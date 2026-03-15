15 марта, 09:56

Трамп отказался от сделки с Тегераном

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Президент США Дональд Трамп отказался заключать сделку с Ираном, заявив, что предложенные условия его не устраивают. Об этом американский лидер сообщил в интервью NBC News.

«Иран хочет заключить сделку, а я пока не хочу её заключать, потому что условия недостаточно хороши», — заявил американский лидер.

При этом глава Белого дома подчеркнул, что любые соглашения должны быть надёжными.

Иран заявил об освобождении своих нефтяных танкеров из-под ареста

Напомним, что 2 марта Тегеран официально отказался от переговоров с американской стороной. При этом Иран поставил несколько условий, при выполнении которых он готов вернуться к диалогу. Среди них: выплата репараций, гарантии ненападения и признание права иранских властей на реализацию полного ядерного топливного цикла на своих объектах атомной энергетики.

