Трамп отказался от сделки с Тегераном
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff
Президент США Дональд Трамп отказался заключать сделку с Ираном, заявив, что предложенные условия его не устраивают. Об этом американский лидер сообщил в интервью NBC News.
«Иран хочет заключить сделку, а я пока не хочу её заключать, потому что условия недостаточно хороши», — заявил американский лидер.
При этом глава Белого дома подчеркнул, что любые соглашения должны быть надёжными.
Напомним, что 2 марта Тегеран официально отказался от переговоров с американской стороной. При этом Иран поставил несколько условий, при выполнении которых он готов вернуться к диалогу. Среди них: выплата репараций, гарантии ненападения и признание права иранских властей на реализацию полного ядерного топливного цикла на своих объектах атомной энергетики.
