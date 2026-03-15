Трамп отказался от сделки с Тегераном

Президент США Дональд Трамп отказался заключать сделку с Ираном, заявив, что предложенные условия его не устраивают. Об этом американский лидер сообщил в интервью NBC News.

«Иран хочет заключить сделку, а я пока не хочу её заключать, потому что условия недостаточно хороши», — заявил американский лидер.

При этом глава Белого дома подчеркнул, что любые соглашения должны быть надёжными.