Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 марта, 01:08

Иран выдвинул США жёсткие условия для возобновления переговоров

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Тегеран обозначил условия, при которых готов вернуться к дипломатическому диалогу с Вашингтоном. По данным ливанского телеканала Al Mayadeen, Иран отказался от всех предложений стран, готовых выступить посредниками на переговорах о прекращении огня.

Как утверждают источники канала, иранские власти требуют от США конкретных гарантий. В частности, речь идёт о гарантиях ненападения на Исламскую Республику в будущем, выплате репараций и признании права Ирана реализовывать полный ядерный топливный цикл на своих объектах атомной энергетики. Сообщается, что без выполнения этих условий Тегеран не готов возвращаться к дипломатическому процессу.

Трамп пригрозил Ирану невиданным ответом за мины в Ормузском проливе
Трамп пригрозил Ирану невиданным ответом за мины в Ормузском проливе

Ранее Life.ru писал, что конфликт вокруг Ирана может завершиться уже в ближайшие месяцы. По мнению политологов, участие США в противостоянии стало серьёзным политическим просчётом и вызвало раскол даже среди сторонников Дональда Трампа. Если Вашингтон не найдёт выход из ситуации, он рискует надолго увязнуть в новом затяжном конфликте.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Юния Ларсон
  • Новости
  • США
  • Иран
  • Обострение между Израилем и Ираном
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar