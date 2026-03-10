Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 марта, 14:35

Политолог отмерил срок окончания конфликта в Иране

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Война между Ираном, США и Израилем может завершиться уже в марте, полагает политолог Иван Мезюхо. По его словам, президент Дональд Трамп просчитался, ввязываясь в конфликт. Он рассчитывал улучшить электоральные показатели, но американское общество не приняло конфликт.

Трамп пообещал стереть Иран с лица земли, если не разблокируют Ормузский пролив
Трамп пообещал стереть Иран с лица земли, если не разблокируют Ормузский пролив

Иранская авантюра расколола даже движение MAGA. Теперь Трампу придётся использовать все возможности, чтобы завершить конфликт в марте, иначе для США наступят непоправимые последствия, подчеркнул собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».

«Дональд Трамп может попытаться выйти из этого конфликта в обозримый месяц. Но если он этого не сделает, то существует вероятность того, что Вашингтон погрязнет в Иране, как в своё время во Вьетнаме, пойдя на наземную операцию. Но это не станет для американцев лёгкой прогулкой», — отметил эксперт.

США предупредили об угрозе терактов из-за войны в Иране
США предупредили об угрозе терактов из-за войны в Иране

Ранее Дональд Трамп заявил, что военная операция против Ирана «практически закончена». В интервью телеканалу CBS президент США сообщил, что у ИРИ больше нет флота, связи и военно-воздушных сил. Однако американист усомнился в словах Трампа.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Борис Эльфанд
  • Новости
  • Обострение между Израилем и Ираном
  • Иран
  • Израиль
  • США
  • Дональд Трамп
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar