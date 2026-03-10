Трамп пообещал стереть Иран с лица земли, если не разблокируют Ормузский пролив

Президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану полным уничтожением в случае продолжения блокады Ормузского пролива. Соответствующее заявление он опубликовал в своей соцсети.

«Мы уничтожим легко уязвимые цели, что сделает практически невозможным когда-либо снова восстановить Иран как государство — на них обрушатся смерть, огонь и ярость», — написал американский лидер.

Ранее КСИР сделал громкое заявление, связанное с судоходством в регионе. Иранские военные пообещали свободный проход через Ормузский пролив тем странам, которые решатся выдворить со своей территории послов США и Израиля. Пролив остаётся ключевой транспортной артерией мировой энергетики, через которую проходит значительная часть ближневосточной нефти на глобальные рынки, поэтому любые заявления о контроле над этим маршрутом неизбежно вызывают серьезный международный резонанс.