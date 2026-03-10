Иран готовит сбор за безопасность с судов союзников США в Персидском заливе

Иран готовится ввести новый сбор для иностранных судов, проходящих через Персидский залив. Речь идёт о так называемой «плате за безопасность», которую могут обязать платить суда стран – союзников США. О планах Тегерана сообщил телеканал CNN со ссылкой на осведомлённый иранский источник.

Власти страны завершают разработку механизма, который будет распространяться на нефтяные танкеры и торговые суда, принадлежащие государствам, поддерживающим Вашингтон.

Как утверждает собеседник канала, Иран рассматривает эту меру как часть противостояния с США на фоне обострения ситуации в регионе. При этом ключевой транспортный маршрут для мировой энергетики – Ормузский пролив – по-прежнему остаётся закрытым.

Источник также заявил, что Тегеран намерен продолжать давление, несмотря на заявления президента США Дональда Трампа. По его словам, иранская сторона «продолжит бороться, пока Трамп не объявит поражение».

Ранее Life.ru писал, что Корпус стражей исламской революции сделал ещё одно громкое заявление, связанное с судоходством в регионе. Иранские военные пообещали свободный проход через Ормузский пролив тем странам, которые решатся выдворить со своей территории послов США и Израиля.