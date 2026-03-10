Владимир Путин
Трамп пообещал сокрушительный ответ Ирану в случае блокады Ормузского пролива

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / CeltStudio

Президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану беспрецедентным по силе ответом в случае попытки перекрыть Ормузский пролив. В своём посте в соцсети Truth Social он заявил, что Вашингтон нанесёт удар «в двадцать раз сильнее», если Тегеран остановит поток нефти через стратегически важный маршрут.

Трамп также отметил, что его заявление следует рассматривать как «подарок» Китаю и другим странам, которые активно пользуются проливом.

Ранее Трамп заявлял, что цены на нефть быстро упадут после устранения ядерной угрозы со стороны Ирана. Он считает кратковременный рост стоимости нефти небольшой платой за безопасность в США и во всём мире. О временном характере изменений цен говорят и в Москве. Об этом на совещании по ситуации на мировых рынках нефти и газа подчеркнул Владимир Путин.

