Трамп пообещал падение цен на нефть с устранением иранской угрозы
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Christian David Cooksey
Президент США Дональд Трамп заявил, что цены на нефть быстро снизятся после нейтрализации ядерной угрозы со стороны Ирана.
«Краткосрочный рост цен на нефть, которые стремительно упадут после уничтожения иранской ядерной угрозы, это очень малая цена за безопасность и мир в США и во всем мире», — написал Трамп в соцсети Truth Social.
Напомним, стоимость нефти растёт на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. В частности, майские фьючерсы марки Brent впервые с лета 2022 года превысили 111 долларов за баррель. К этому привели в том числе сложности с проходом судов через Ормузский пролив.
Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.