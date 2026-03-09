Трамп пообещал падение цен на нефть с устранением иранской угрозы

Президент США Дональд Трамп заявил, что цены на нефть быстро снизятся после нейтрализации ядерной угрозы со стороны Ирана.

«Краткосрочный рост цен на нефть, которые стремительно упадут после уничтожения иранской ядерной угрозы, это очень малая цена за безопасность и мир в США и во всем мире», — написал Трамп в соцсети Truth Social.