Цена нефти Brent впервые с лета 2022 года превысила $111 за баррель

Стоимость нефти марки Brent идёт вверх на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке. В ходе торгов на лондонской бирже ICE цена майских фьючерсов вплотную приблизилась к отметке $111,4 за баррель, обновив максимум с июля 2022 года. После котировки несколько скорректировались до $108,9, сохранив рост более чем на 17%.