8 марта, 23:09

Цена нефти Brent впервые с лета 2022 года превысила $111 за баррель

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / FXQuadro

Стоимость нефти марки Brent идёт вверх на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке. В ходе торгов на лондонской бирже ICE цена майских фьючерсов вплотную приблизилась к отметке $111,4 за баррель, обновив максимум с июля 2022 года. После котировки несколько скорректировались до $108,9, сохранив рост более чем на 17%.

Причиной скачка стала военная операция США и Израиля против Ирана, которая привела к ограничению судоходства в Ормузском проливе. Через эту артерию проходит до 20% мировых поставок нефти. Дополнительным фактором стали удары по нефтяной инфраструктуре в регионе.

Обвал рынков и скачок цен: Как война в Иране разорила Италию, Индию и Китай

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что Европу ждёт настоящий ад в сфере энергетики, если конфликт на Ближнем Востоке будет и дальше обостряться. По его словам, критически важным моментом здесь является работа Ормузского пролива. Боевые действия на Ближнем Востоке могут серьёзно ударить по европейцам: ЕС оказался наиболее уязвим перед иранским кризисом из-за зависимости от нефти и газа из региона.

