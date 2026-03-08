США и Израиль за ночь атаковали четыре нефтехранилища в Тегеране

Американские и израильские военные продолжили атаки на энергетическую инфраструктуру Исламской Республики. Под удар попали объекты в столице и её окрестностях. В ночь на воскресенье были поражены четыре нефтехранилища в Тегеране и его округе. Также пострадал объект, связанный с транспортировкой нефти, сообщают иранские СМИ.

Все цели получили повреждения, на местах возникли пожары. В нефтяной компании NIORDC заявили, что возгорания удалось взять под контроль. Утром власти Тегерана ввели ограничения на продажу топлива — не более 20 литров на человека в сутки. До войны лимит составлял 30–40 литров.