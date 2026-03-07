Владимир Путин
7 марта, 20:07

Израиль впервые нанёс удар по нефтяным объектам в районе Тегерана

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Израильские военные впервые нанесли удар по нефтяным объектам в районе Тегерана. Атака произошла вблизи иранской столицы. Об этом сообщила новостная служба 13tv. Отмечается, что под удар попали объекты нефтяной инфраструктуры, расположенные рядом с Тегераном.

«Впервые ВВС атаковали нефтяные объекты», — сообщила новостная служба 13-го телеканала.

По данным израильских СМИ, целью атаки стали нефтехранилища возле иранской столицы. Подробности операции и сведения о возможных повреждениях объектов не приводятся.

Госдеп США одобрил продажу 12 тысяч авиабомб Израилю на сумму в $151,8 миллиона

Ранее президент Израиля Ицхак Герцог заявил об отсутствии планов на проведение наземной операции в Иране. Герцог также выразил уверенность, что Соединённые Штаты не будут направлять в Иран своих военнослужащих. Таким образом он опроверг предположения о возможном наземном вторжении союзников.

