Регион
8 марта, 10:25

Власти Ирана предупредили жителей о кислотных дождях из-за взрыва нефтехранилищ

Тегерану грозят кислотные дожди после взрывов на нефтехранилищах. Обложка © Х / Robert Inlakesh

Иран столкнулся с новым последствием военных ударов. На этот раз угроза исходит с неба. В результате атак США и Израиля на нефтехранилища в атмосферу попали токсичные вещества. Это может привести к выпадению опасных осадков, об этом сообщило Иранское общество Красного Полумесяца.

«Взрывы на нефтехранилищах приводят к попаданию в атмосферу и облака большого количества токсичных углеводородных соединений, оксидов серы и азота, которые при выпадении осадков образуют опасный кислотный дождь», — говорится в заявлении.

Власти призвали жителей Тегерана не выходить на улицы во время дождя и предупредили, что испарения воды даже после осадков остаются опасными.

Axios: США и Израиль готовят спецназ для захвата ядерных объектов в Иране
Напомним, израильские военные впервые нанесли удар по нефтяным объектам в районе Тегерана. По данным израильских СМИ, атаке подверглись нефтехранилища возле иранской столицы, однако подробности операции и информация о возможных повреждениях не приводятся.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Анастасия Никонорова
