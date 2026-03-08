Власти Ирана предупредили жителей о кислотных дождях из-за взрыва нефтехранилищ

Иран столкнулся с новым последствием военных ударов. На этот раз угроза исходит с неба. В результате атак США и Израиля на нефтехранилища в атмосферу попали токсичные вещества. Это может привести к выпадению опасных осадков, об этом сообщило Иранское общество Красного Полумесяца.

Тегерану грозят кислотные дожди после взрывов на нефтехранилищах. Видео © Х / Robert Inlakesh

«Взрывы на нефтехранилищах приводят к попаданию в атмосферу и облака большого количества токсичных углеводородных соединений, оксидов серы и азота, которые при выпадении осадков образуют опасный кислотный дождь», — говорится в заявлении.

Власти призвали жителей Тегерана не выходить на улицы во время дождя и предупредили, что испарения воды даже после осадков остаются опасными.

Напомним, израильские военные впервые нанесли удар по нефтяным объектам в районе Тегерана. По данным израильских СМИ, атаке подверглись нефтехранилища возле иранской столицы, однако подробности операции и информация о возможных повреждениях не приводятся.