Обвал рынков и скачок цен: Как война в Иране разорила Италию, Индию и Китай

Аналитики The Washington Post заявили, что война между США и Ираном нанесла серьёзный урон экономикам Европы и Азии. Больше всего пострадали Италия, Бельгия, Китай, Индия и Южная Корея — они сильнее других зависят от поставок нефти и газа через Ормузский пролив.

«Европа и Азия сильно зависят от импорта энергоносителей, поэтому уже одно это делает их более уязвимыми к негативным макроэкономическим последствиям войны в Иране», — объяснил бывший главный экономист МВФ Морис Обстфельд.

Падение рынков подтверждает его слова: если американский S&P 500 упал на 2%, то южнокорейский рынок рухнул на 20%, а Индия переживает обвал рупии. Нью-Дели уже тратит более $32 млрд в год на субсидии, чтобы сдержать рост цен на топливо.

Цены на газ взлетели после остановки производства СПГ компанией QatarEnergy. 3 марта на бирже ICE Futures они впервые за три года превысили $800 за тысячу кубометров.

Ранее отставной подполковник армии Соединённых Штатов Дэниел Дэвис заявил, что Вашингтон не достигнет поставленных задач в Иране. Тегеран несёт потери, но продолжает бить по ключевым объектам США. Аналитик уверен: Америке не победить такую страну — масштабы и население не позволят, шансы на успех минимальны.