«Большой Сатана» против Тегерана: Почему началась война за нефть и влияние в Персидском заливе

Война США и Израиля с Ираном началась из-за нефти и идеологического противостояния. После исламской революции 1979 года Иран объявил Америку «Большим Сатаной» и стал врагом Израиля. Сейчас Вашингтон стремится взять под контроль иранскую нефть и морские пути в Персидском заливе — оттуда поступает больше трети мировых поставок энергоносителей. Израиль хочет уничтожить Иран как военного соперника в регионе, пишет Kp.ru.

Переговоры с Тегераном оказались прикрытием: после отказа Ирана остановить обогащение урана США и Израиль начали военную операцию. Первый удар 28 февраля нанесли израильские ВВС по резиденции верховного лидера Хаменеи. В ответ Иран запускает ракеты и дроны по американским базам в арабских странах и применяет гиперзвуковые ракеты для прорыва ПВО.

Китай проявляет осторожность из-за зависимости от иранской нефти, но может повлиять на США экономическим давлением. Россия поддерживает Иран на дипломатическом уровне, но не оказывает прямой военной помощи — основные ресурсы направлены на Украину. Эксперты не исключают, что после Ирана следующей целью Вашингтона может стать Куба.

Из внутренних документов Пентагона следует, что США планируют вести войну против Ирана как минимум на протяжении ста дней. Для поддержки операций привлекают дополнительный персонал, включая разведчиков.