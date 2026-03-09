Макрон призвал президента Ирана прекратить удары и открыть Ормузский пролив

Президент Франции Эмманюэль Макрон провёл телефонный разговор с лидером Ирана Масудом Пезешкианом. Во время беседы он потребовал от Тегерана остановить ракетные удары по странам Ближнего Востока и восстановить судоходство через Ормузский пролив.

«Я подчеркнул необходимость немедленного прекращения Ираном ударов по странам региона. Иран также должен гарантировать свободу судоходства, положив конец фактическому закрытию Ормузского пролива», — написал Макрон на своей странице в соцсети X.

Французский лидер выразил тревогу по поводу иранской ядерной программы и дестабилизирующей деятельности Тегерана в регионе. При этом он отметил — ситуацию нужно решать дипломатическим путём. Макрон также назвал приоритетом возвращение на родину двух французских граждан. Сесиль Колер и Жак Пари сейчас находятся в заключении в Иране.

Лидеры договорились продолжать диалог и поддерживать связь в дальнейшем.

Ранее Макрон подтвердил, что отдал приказ направить авианосец «Шарль де Голль» с ударной группой в Средиземное море. Дополнительные силы помогут защитить национальные интересы Франции и обеспечить безопасность её союзников.