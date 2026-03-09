Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 марта, 21:53

Макрон призвал президента Ирана прекратить удары и открыть Ормузский пролив

Эмманюэль Макрон. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / EUS-Nachrichten

Эмманюэль Макрон. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / EUS-Nachrichten

Президент Франции Эмманюэль Макрон провёл телефонный разговор с лидером Ирана Масудом Пезешкианом. Во время беседы он потребовал от Тегерана остановить ракетные удары по странам Ближнего Востока и восстановить судоходство через Ормузский пролив.

«Я подчеркнул необходимость немедленного прекращения Ираном ударов по странам региона. Иран также должен гарантировать свободу судоходства, положив конец фактическому закрытию Ормузского пролива»,написал Макрон на своей странице в соцсети X.

Французский лидер выразил тревогу по поводу иранской ядерной программы и дестабилизирующей деятельности Тегерана в регионе. При этом он отметил — ситуацию нужно решать дипломатическим путём. Макрон также назвал приоритетом возвращение на родину двух французских граждан. Сесиль Колер и Жак Пари сейчас находятся в заключении в Иране.

Лидеры договорились продолжать диалог и поддерживать связь в дальнейшем.

Пезешкиан позвонил Алиеву и опроверг причастность Ирана к атаке на Нахичевань
Пезешкиан позвонил Алиеву и опроверг причастность Ирана к атаке на Нахичевань

Ранее Макрон подтвердил, что отдал приказ направить авианосец «Шарль де Голль» с ударной группой в Средиземное море. Дополнительные силы помогут защитить национальные интересы Франции и обеспечить безопасность её союзников.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Лия Мурадьян
  • Новости
  • Эмманюэль Макрон
  • Иран
  • Франция
  • Обострение между Израилем и Ираном
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar