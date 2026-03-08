Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 марта, 20:27

Пезешкиан позвонил Алиеву и опроверг причастность Ирана к атаке на Нахичевань

Масуд Пезешкиан и Ильхам Алиев. Обложка © president.az

Масуд Пезешкиан и Ильхам Алиев. Обложка © president.az

Президент Ирана Масуд Пезешкиан провёл телефонный разговор с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым. В ходе беседы он заявил — Тегеран не причастен к инциденту с беспилотниками в Нахичеванской Автономной Республике. Об этом сообщила пресс-служба азербайджанского президента.

«Инцидент с обстрелом Нахичевана с воздуха не имеет отношения к Ирану»,говорится в сообщении.

Также Пезешкиан подчеркнул, что по факту случившегося проведут расследование.

Захарова объявила виновных в атаке дронов на Нахичевань
Захарова объявила виновных в атаке дронов на Нахичевань

Напомним, два тяжёлых дрона-камикадзе «Араш» атаковали территорию Азербайджана. Один беспилотник взорвался у школьного здания в Нахичевани и повредил строение. Генеральный штаб иранских вооружённых сил также опроверг свою причастность к атаке. В Тегеране заявили — они уважают суверенитет соседних государств. Иранские власти обвинили в инциденте Израиль и назвали произошедшее операцией под «ложным флагом». По версии Тегерана, цель атаки — спровоцировать обвинения против Ирана и усилить напряжённость в регионе. В Баку заявили, что готовят ответные меры.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Лия Мурадьян
  • Новости
  • Иран
  • Азербайджан
  • Обострение между Израилем и Ираном
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar