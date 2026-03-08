Пезешкиан позвонил Алиеву и опроверг причастность Ирана к атаке на Нахичевань

Президент Ирана Масуд Пезешкиан провёл телефонный разговор с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым. В ходе беседы он заявил — Тегеран не причастен к инциденту с беспилотниками в Нахичеванской Автономной Республике. Об этом сообщила пресс-служба азербайджанского президента.

«Инцидент с обстрелом Нахичевана с воздуха не имеет отношения к Ирану», — говорится в сообщении.

Также Пезешкиан подчеркнул, что по факту случившегося проведут расследование.