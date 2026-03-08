Пезешкиан позвонил Алиеву и опроверг причастность Ирана к атаке на Нахичевань
Масуд Пезешкиан и Ильхам Алиев. Обложка © president.az
Президент Ирана Масуд Пезешкиан провёл телефонный разговор с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым. В ходе беседы он заявил — Тегеран не причастен к инциденту с беспилотниками в Нахичеванской Автономной Республике. Об этом сообщила пресс-служба азербайджанского президента.
«Инцидент с обстрелом Нахичевана с воздуха не имеет отношения к Ирану», — говорится в сообщении.
Также Пезешкиан подчеркнул, что по факту случившегося проведут расследование.
Напомним, два тяжёлых дрона-камикадзе «Араш» атаковали территорию Азербайджана. Один беспилотник взорвался у школьного здания в Нахичевани и повредил строение. Генеральный штаб иранских вооружённых сил также опроверг свою причастность к атаке. В Тегеране заявили — они уважают суверенитет соседних государств. Иранские власти обвинили в инциденте Израиль и назвали произошедшее операцией под «ложным флагом». По версии Тегерана, цель атаки — спровоцировать обвинения против Ирана и усилить напряжённость в регионе. В Баку заявили, что готовят ответные меры.
