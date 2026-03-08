Владимир Путин
8 марта, 07:41

Захарова объявила виновных в атаке дронов на Нахичевань

Обложка © Telegram / Новости Азербайджана

Спикер МИД РФ Мария Захарова возложила ответственность за атаку на Нахичевань на тех, кто принёс войну в Иран. Об этом сказано в сообщении на сайте Министерства.

«Развитие событий – прямая ответственность авторов агрессии, равно как и тех, кто ей прямо или косвенно подыгрывает», — говорится в сообщении Захаровой на сайте ведомства.

Представитлеь МИДа призвала стороны в условиях напряжённости воздержаться от необдуманных шагов и тщательно проверять обстоятельства происходящего. Она подчеркнула, что эскалация в регионе спровоцирована незаконной агрессией США и Израиля в Иране.

Ранее сообщалось об ударе тяжёлыми дронами-камикадзе «Араш» по территории Азербайджана. Один из беспилотников взорвался у школы в Нахичеванской Автономной Республике, повредив здание. Генштаб вооружённых сил Ирана опроверг причастность к инциденту, заявив, что уважает суверенитет соседних стран. В Тегеране обвинили в произошедшем Израиль, назвав атаку операцией под «ложным флагом». По версии иранской стороны, целью было спровоцировать обвинения против Ирана и усилить напряжённость в регионе. Баку готовится принять меры.

