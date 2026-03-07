Посол Азербайджана озвучил позицию Баку относительно инцидента в Нахичевани

Азербайджан подготовил позицию по ответным мерам после инцидента в Нахичевани. Об этом заявил посол республики в Москве Рахман Мустафаев. Его слова приводит газета «Известия».

Посол пояснил, что меры включают политические, дипломатические и военные действия. По его словам, Иран должен дать разъяснения по атаке беспилотников. Мустафаев отметил, что виновные в инциденте должны понести уголовную ответственность.

«Что касается «ответных мер», то я хотел бы уточнить — позиция Баку включает в себя политические, дипломатические и военные меры. Прежде всего иранские официальные лица должны дать разъяснения, принести свои извинения азербайджанской стороне, а лица, совершившие этот террористический акт, должны быть привлечены к уголовной ответственности», — сказал посол.

Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан назвал слухами информацию об ударе исламской республики по Азербайджану. По его словам, данная информация является заговором врагов, чтобы подорвать братские отношения между соседями. Пезешкиан также подчеркнул, что Иран никогда не ставил перед собой цель атаковать соседей.