7 марта, 01:08

Дмитриев сообщил, что обсуждает с США ослабление санкций против российской нефти

Обложка © Life.ru

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству, глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что российская сторона ведёт диалог с Вашингтоном по вопросу возможного пересмотра санкционной политики в отношении нефти РФ.

Ранее глава американского Министерства финансов Скотт Бессент не исключил дальнейшего ослабления рестрикций против российского энергосырья на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

«Обсуждаем это с США, так как западные санкции доказали, что они наносят ущерб мировой экономике», — написал Дмитриев у себя в соцсети X, комментируя пост о высказывании Бессента.

Лицензия США на нефть РФ касается продукции, попавшей на суда до 5 марта
Напомним, ранее Скотт Бессент заявил, что Соединённые Штаты временно разрешили Индии покупать российскую нефть с танкеров в море. Министерство финансов выдаёт временное 30-дневное исключение, позволяющее индийским нефтеперерабатывающим компаниям покупать нефть РФ. Как заявили два источника в американской администрации, данная мера направлена на уменьшение напряжённости на мировом нефтяном рынке в связи с проведением американо-израильской военной операции против Ирана.

Виталий Приходько
