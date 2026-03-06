Лицензия США на нефть РФ касается продукции, попавшей на суда до 5 марта

Выданная американским Минфином лицензия на закупки Индией нефти из РФ также распространяется на сделки с нефтепродуктами и поставки сырья, загруженных на суда до 5 марта включительно. Документ опубликован Управлением по контролю за иностранными активами (OFAC).

Главное условие — груз должен быть загружен на любое судно не позднее 5 марта 2026 года, до 12:01 по времени восточного побережья США (20:01 мск). Операции по продаже, доставке и разгрузке такого сырья разрешены вплоть до 4 апреля.

В документе особо подчёркивается, что разрешение касается в том числе танкеров, которые находятся под санкционными ограничениями, если нефть была погружена на них до указанной даты.

Напомним, ранее глава Минфина США Скотт Бессент заявил, что Соединённые Штаты временно разрешили Индии покупать российскую нефть с танкеров в море. Как заявили два источника в американской администрации, данная мера направлена на уменьшение напряжённости на мировом нефтяном рынке в связи с проведением американо-израильской военной операции против Ирана.