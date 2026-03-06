Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 марта, 02:54

Лицензия США на нефть РФ касается продукции, попавшей на суда до 5 марта

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmitri T

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmitri T

Выданная американским Минфином лицензия на закупки Индией нефти из РФ также распространяется на сделки с нефтепродуктами и поставки сырья, загруженных на суда до 5 марта включительно. Документ опубликован Управлением по контролю за иностранными активами (OFAC).

Главное условие — груз должен быть загружен на любое судно не позднее 5 марта 2026 года, до 12:01 по времени восточного побережья США (20:01 мск). Операции по продаже, доставке и разгрузке такого сырья разрешены вплоть до 4 апреля.

В документе особо подчёркивается, что разрешение касается в том числе танкеров, которые находятся под санкционными ограничениями, если нефть была погружена на них до указанной даты.

США стремятся вытеснить российскую нефть с китайского рынка
США стремятся вытеснить российскую нефть с китайского рынка

Напомним, ранее глава Минфина США Скотт Бессент заявил, что Соединённые Штаты временно разрешили Индии покупать российскую нефть с танкеров в море. Как заявили два источника в американской администрации, данная мера направлена на уменьшение напряжённости на мировом нефтяном рынке в связи с проведением американо-израильской военной операции против Ирана.

Больше аналитики о ценах, нефти, валюте и бизнесе — в разделе «Экономика» на Life.ru.

BannerImage
Виталий Приходько
  • Новости
  • Индия
  • Россия
  • США
  • Мировая экономика
  • Экономика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar