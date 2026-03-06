Администрация США готовит масштабное экономическое предложение для Китая, направленное на вытеснение российской нефти с китайского рынка. Как сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники, этот вопрос станет ключевым на предстоящих переговорах министра финансов США Скотта Бессента с вице-премьером Госсовета КНР Хэ Лифэном в Париже в середине марта.

По данным издания, Вашингтон намерен предложить Пекину расширение поставок сжиженного природного газа, сои и авиалайнеров Boeing. В обмен на эти преференции США рассчитывают на сокращение Китаем импорта энергоносителей из России и Ирана. Парижские переговоры призваны заложить основу для апрельского саммита президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина, определив структуру будущих двусторонних соглашений.

Китайская сторона, в свою очередь, якобы выдвигает встречные условия. Пекин настаивает на снижении американских торговых пошлин, отмене ограничений в сфере искусственного интеллекта и микрочипов, а также на смягчении позиции Вашингтона по вопросу независимости Тайваня. Помимо российских энергоносителей, Бессент намерен добиваться от Китая сокращения закупок иранской нефти и газа.

Ранее немецкий политолог Александр Рар заявил, что эскалация напряжённости вокруг Ирана способна полностью перекрыть поток энергоносителей из Персидского залива. Как отмечает эксперт, ситуацию усугубляет политика самого ЕС. Отказ от трубопроводного топлива из России заставил европейцев развернуться лицом к Соединённым Штатам. Однако американский сжиженный газ обходится европейскому бюджету минимум в два раза дороже прежнего.