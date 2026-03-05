Эскалация напряжённости вокруг Ирана способна полностью перекрыть поток энергоносителей из Персидского залива. Об этом заявил немецкий политолог Александр Рар в своём телеграм-канале.

Ситуацию усугубляет политика самого ЕС. Отказ от трубопроводного топлива из России заставил европейцев развернуться лицом к Соединённым Штатам. Однако американский сжиженный газ обходится европейскому бюджету минимум в два раза дороже прежнего.

На этом фоне Вашингтон получает двойную выгоду: энергетический сектор США процветает, а их оборонные заводы загружены заказами. Европейские страны массово закупают вооружения за океаном, чтобы затем отправить их на Украину. Американская экономика на подъёме, тогда как в некоторых странах Старого Света намечается полный коллапс.

Следующей проблемой для Запада может стать дефицит редкоземельных металлов из Китая. Морские пути через Индийский океан уже небезопасны. Рар предполагает, что удар по Ирану — это ещё и попытка ослабить позиции Пекина. В ответ Китай способен воспользоваться моментом и, пока Армия США отвлечена, решить вопрос с Тайванем силовым путем.

Впрочем, у европейцев ещё есть шанс развернуть ситуацию. Если блокада Ормузского пролива затянется, а «голубого топлива» из США будет хронически не хватать, южные страны ЕС могут вспомнить о прежнем партнёре. Венгрия уже демонстрирует пример, отказываясь рушить собственную экономику ради политических амбиций Брюсселя и договариваясь о поставках с Москвой.

Ранее сообщалось, что Индия уже вернулась к российской нефти из-за конфликта на Ближнем Востоке. На этой неделе в индийских портах ожидается разгрузка двух танкеров. Также известно, что китайские нефтеперерабатывающие заводы существенно увеличили закупки «чёрного золота» из РФ. С 1 по 18 февраля поставки российской нефти в порты КНР выросли до 2,09 миллиона баррелей в день, тогда как в январе показатель составлял 1,72 миллиона, а в декабре 2025 года — 1,39 миллиона.