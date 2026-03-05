Индия возвращается к российской нефти из-за конфликта на Ближнем Востоке

Индия снова закупает нефть из России после перебоев поставок из ближневосточного региона, вызванных войной в Иране. На этой неделе в индийских портах ожидается разгрузка двух танкеров с российской нефтью Urals. Об этом сообщило издание Bloomberg.

Согласно данным Kpler и Vortexa, на текущей неделе в портах Индии пройдёт разгрузка двух судов, перевозящих около 1,4 миллиона баррелей нефти Urals. Ещё одно судно, следовавшее в Сингапур, также изменило курс в сторону Индии. Все три танкера попали под санкции Великобритании и Европейского союза в прошлом году. Изначально нефть с этих судов направлялась в Восточную Азию, однако перебои с поставками заставили владельцев перенаправить их в Индию.

Ранее сообщалось, что китайские нефтеперерабатывающие заводы существенно увеличили закупки российской нефти, которую в последнее время стала обходить Индия. С 1 по 18 февраля поставки российской нефти в порты Китая выросли до 2,09 миллиона баррелей в день, тогда как в январе показатель составлял 1,72 миллиона, а в декабре 2025 года — 1,39 миллиона.