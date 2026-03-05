Китай приостановил экспорт бензина и дизтоплива из-за конфликта на Ближнем Востоке

Власти Китая потребовали от местных нефтеперерабатывающих заводов временно остановить экспорт бензина и дизельного топлива. Решение связано с перебоями поставок сырья из ближневосточного региона, вызванными конфликтом в Иране. Об этом сообщило издание Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Ведущие нефтеперерабатывающие компании должны воздержаться от заключения новых контрактов и договориться об отмене уже согласованных поставок, за исключением авиационного и бункерного топлива. Власти Китая разрешили продолжить поставки топлива в Гонконг и Макао, а также использовать запасы на таможенных складах. Приостановка экспорта должна помочь стабилизировать внутренний рынок страны.

По словам экспертов, Китай наряду с другими странами Азиатско-Тихоокеанского региона может стать одним из главных пострадавших из-за обострения конфликта между Ираном и Израилем.

Ранее сообщалось, что КСИР заявил о ракетном ударе по американскому танкеру в Персидском заливе. В Тегеране подчеркнули, что это ответ на агрессию Вашингтона и Тель-Авива.