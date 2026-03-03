Владимир Путин
3 марта, 13:50

Ракеты, бомбы, средства разведки: Новейшее вооружение Китая может пройти проверку в Иране

Обложка © freepik / DC Studio

В ближайшее время Иран может получить новейшее вооружение от Китая, полагает военный эксперт, генерал-майор авиации Владимир Попов. По его мнению, Поднебесная воспользуется возможностью испытать свои ракеты и системы обнаружения в реальных боевых условиях.

Иран пока не задействовал самые современные образцы. Не исключено, что китайские поставки будут использованы во второй волне конфликта. Китай очень заинтересован в проверке своих разработок — ИРИ становится идеальным полигоном для оценки их эффективности. Возможно, на месте уже работают представители китайского ВПК.

«Думаю, у Ирана будет всё — ракеты, бомбы, новые системы обнаружения и т.д. Я не понимаю, зачем Израиль лезет туда. Иран это не то государство, с которым можно говорить на «ты». И американцы этого не чувствуют и лезут следом за Израилем», — отметил собеседник сайта MK.ru.

Ранее в Китае заявили, что президент Ирана Масуд Пезешкиан сорвал с США маску лицемерия. Как пишет издание Sohu, США и Израиль ожидали хаоса и молчания после нападения на ИРИ, но получили жёсткую и продуманную речь от политика.

Главные новости геополитики, заявления мировых лидеров и международная дипломатия — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

