Bloomberg узнал о давлении Китая на Иран из-за Ормуза

Китай оказывает давление на Иран, требуя не перекрывать Ормузский пролив и не срывать поставки энергоносителей. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на высокопоставленных руководителей газовых компаний.

Пекин закупает большую часть иранской нефти, поддерживая экономику страны, но сам зависит от импорта из государств Персидского залива. Все грузы идут через Ормузский пролив — важнейшую энергетическую артерию, через которую проходит 20% мировой нефти и 30% СПГ.

Катар, экспортирующий пятую часть мирового СПГ, вызывает особую озабоченность Китая. После удара иранского дрона по объекту в Рас-Лаффане один из крупнейших экспортёров СПГ — компания QatarEnergy — приостановила производство. Пекин стремится избежать повторения подобных инцидентов.

Ранее советник командующего Корпусом стражей исламской революции Ибрахим Джабари заявил, что Иран будет уничтожать любые суда, пытающиеся пройти через Ормузский пролив. Формально блокада не объявлена, однако рынок уже столкнулся с фактическим параличом перевозок из-за угроз безопасности. При этом США указывают, что пока никто не перекрыл этот стратегический морской путь.