Бессент сообщил, что США временно разрешили Индии закупать российскую нефть

Соединённые Штаты временно разрешили Индии покупать российскую нефть с танкеров в море. Об этом сообщил глава Минфина США Скотт Бессент.

«Министерство финансов выдаёт временное 30-дневное исключение, позволяющее индийским нефтеперерабатывающим компаниям покупать российскую нефть. Эта намеренно краткосрочная мера не принесёт значительной финансовой выгоды российскому правительству, поскольку она разрешает только операции с нефтью, уже застрявшей в море», — написал он в соцсети Х.

Как заявили два источника в американской администрации, данная мера направлена на уменьшение напряжённости на мировом нефтяном рынке в связи с проведением американо-израильской военной операции против Ирана. Об этом пишет агентство Reuters.

Ранее появилась информация, что администрация США готовит масштабное экономическое предложение для Китая, направленное на вытеснение российской нефти с китайского рынка. Этот вопрос станет ключевым на предстоящих переговорах министра финансов США Скотта Бессента с вице-премьером Госсовета КНР Хэ Лифэном в Париже в середине марта. Вашингтон намерен предложить Пекину расширение поставок сжиженного природного газа, сои и авиалайнеров Boeing. В обмен на это США рассчитывают на сокращение Китаем импорта энергоносителей из России и Ирана.