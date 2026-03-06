Владимир Путин
6 марта, 01:12

Бессент сообщил, что США временно разрешили Индии закупать российскую нефть

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / FOTOGRIN

Соединённые Штаты временно разрешили Индии покупать российскую нефть с танкеров в море. Об этом сообщил глава Минфина США Скотт Бессент.

«Министерство финансов выдаёт временное 30-дневное исключение, позволяющее индийским нефтеперерабатывающим компаниям покупать российскую нефть. Эта намеренно краткосрочная мера не принесёт значительной финансовой выгоды российскому правительству, поскольку она разрешает только операции с нефтью, уже застрявшей в море», — написал он в соцсети Х.

Как заявили два источника в американской администрации, данная мера направлена на уменьшение напряжённости на мировом нефтяном рынке в связи с проведением американо-израильской военной операции против Ирана. Об этом пишет агентство Reuters.

Власти Ирана официально опровергли блокировку Ормузского пролива

Ранее появилась информация, что администрация США готовит масштабное экономическое предложение для Китая, направленное на вытеснение российской нефти с китайского рынка. Этот вопрос станет ключевым на предстоящих переговорах министра финансов США Скотта Бессента с вице-премьером Госсовета КНР Хэ Лифэном в Париже в середине марта. Вашингтон намерен предложить Пекину расширение поставок сжиженного природного газа, сои и авиалайнеров Boeing. В обмен на это США рассчитывают на сокращение Китаем импорта энергоносителей из России и Ирана.

