Власти Ирана официально опровергли блокировку Ормузского пролива

Глава Министерства иностранных дел Ирана Аббас Аракчи опроверг информацию о намерении Тегерана перекрыть Ормузский пролив. В интервью телеканалу NBC News дипломат пояснил, что в настоящее время судоходство в проливе нарушено не из-за действий Ирана, а по причине отказа владельцев судов и танкеров отправлять свои корабли в этот регион из-за высоких рисков, связанных с боевыми действиями.

По словам министра, иранская сторона на данный момент действительно не планирует блокировать этот ключевой морской коридор. Тем не менее Аракчи дал понять, что позиция Тегерана может измениться в зависимости от развития ситуации. Он подчеркнул, что если военный конфликт продолжится, Иран оставляет за собой право проанализировать все возможные варианты ответных действий.

Заявление иранского министра прозвучало на фоне сохраняющейся напряжённости в регионе, где Ормузский пролив является критически важной артерией для транспортировки нефти. Таким образом, Тегеран пока воздерживается от эскалации, но предупреждает о готовности рассматривать жёсткие сценарии в случае затягивания конфликта.

Конфликт вступил в горячую фазу 28 февраля после того, как президент США Дональд Трамп отдал приказ о начале военной операции против Ирана. Поводом стала угроза ядерной программы Тегерана, которую, по заявлениям американской стороны, Иран пытался восстановить. В ответ на гибель своего руководства Корпус стражей исламской революции начал операцию «Правдивое обещание-4» нанося удары беспилотниками и ракетами по американским базам в странах Персидского залива и по территории Израиля.