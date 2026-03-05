Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 марта, 17:51

Власти Ирана официально опровергли блокировку Ормузского пролива

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / lavizzara

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / lavizzara

Глава Министерства иностранных дел Ирана Аббас Аракчи опроверг информацию о намерении Тегерана перекрыть Ормузский пролив. В интервью телеканалу NBC News дипломат пояснил, что в настоящее время судоходство в проливе нарушено не из-за действий Ирана, а по причине отказа владельцев судов и танкеров отправлять свои корабли в этот регион из-за высоких рисков, связанных с боевыми действиями.

По словам министра, иранская сторона на данный момент действительно не планирует блокировать этот ключевой морской коридор. Тем не менее Аракчи дал понять, что позиция Тегерана может измениться в зависимости от развития ситуации. Он подчеркнул, что если военный конфликт продолжится, Иран оставляет за собой право проанализировать все возможные варианты ответных действий.

Заявление иранского министра прозвучало на фоне сохраняющейся напряжённости в регионе, где Ормузский пролив является критически важной артерией для транспортировки нефти. Таким образом, Тегеран пока воздерживается от эскалации, но предупреждает о готовности рассматривать жёсткие сценарии в случае затягивания конфликта.

Политолог Рар: ЕС будет просить у России газ при долгой блокаде Ормузского пролива
Политолог Рар: ЕС будет просить у России газ при долгой блокаде Ормузского пролива

Конфликт вступил в горячую фазу 28 февраля после того, как президент США Дональд Трамп отдал приказ о начале военной операции против Ирана. Поводом стала угроза ядерной программы Тегерана, которую, по заявлениям американской стороны, Иран пытался восстановить. В ответ на гибель своего руководства Корпус стражей исламской революции начал операцию «Правдивое обещание-4» нанося удары беспилотниками и ракетами по американским базам в странах Персидского залива и по территории Израиля.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Никита Никонов
  • Новости
  • Иран
  • Обострение между Израилем и Ираном
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar